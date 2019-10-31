Знаменитый спортсмен, лидер "Голден Стейт Уорриорз" и один из лучших баскетболистов мира Стефен Карри во время матча сломал руку, сообщает "Униан".

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Известно, что спортсмен пытаясь забросить матч, врезался в игрока команды противника и неудачно упал на руку.

Затем противник следом упал на Карри. У баскетболиста диагностировали перелом второй пястной кости левой руки.

Ранее сообщалось, что арбитр остановила матч ради фото с Кака.