Один из лучших спортсменов мира получил серьезную травму [ Редактировать ]
Знаменитый спортсмен, лидер "Голден Стейт Уорриорз" и один из лучших баскетболистов мира Стефен Карри во время матча сломал руку, сообщает "Униан".
Известно, что спортсмен пытаясь забросить матч, врезался в игрока команды противника и неудачно упал на руку.
Затем противник следом упал на Карри. У баскетболиста диагностировали перелом второй пястной кости левой руки.
Ранее сообщалось, что арбитр остановила матч ради фото с Кака.
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