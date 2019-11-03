У Франції перекинувся автобус бюджетного перевізника "Фліксбус" [ Редактировать ]
У Франції перекинувся автобус популярного бюджетного перевізника "Фліксбус". Він прямував із Парижа в Лондон, коли в департаменті Сомма на півночі країни водій на мокрому асфальті не впорався з кермуванням.
На повороті автобус злетів із дороги, врізався в загорожу та перекинувся. Постраждали 33 людини середин них громадяни ЄС, США, Австралії та Росії. Українців серед постраждалих немає. У більшості легкі травми, четверо в тяжкому стані, загиблих немає.
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