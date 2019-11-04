Уряд ухвалив проект держбюджету на 2020 рік [ Редактировать ]
Уряд ухвалив проект держбюджету на 2020 рік для другого читання. Рішення прийняли на позачерговому засіданні напередодні ввечері.
У проекті кошторису враховані висновки Верховної Ради, рішення РНБО та комісії щодо розподілу грошей на інвестпроекти. Відсьогодні мають почати обговорення проекту бюджету в парламенті.
по теме
Бюджет-2019: в Раде внесли изменения
Верховная Рада Украины приняла во втором чтении законопроект №2283
Дубневич готовит апелляцию на решение суда
Народный депутат Ярослав Дубневич готовит апелляционную жалобу
Требую держать "порох сухим": Зеленский обратился к воинам-артиллеристам
В воскресенье, 3 ноября, президент Украины Владимир Зеленский поздравил воинов-артиллеристов
"Где я возьму 100 миллионов?": Дубневич отреагировал на решение суда (видео)
Народный депутат Ярослав Дубневич отреагировал на решение суда касательно меры пресечения в виде залога
Вакцинація та медична реформа: Ірина Сисоєнко розповіла про основні проблеми в Україні
Ірина Сисоєнко в ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" розповіла про основні проблеми в галузі охорони здоров'я в Україні
Скандали в Верховній Раді: депутат від "Слуги народу" розповів про проблеми
В ефірі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" тепер Микита Потураєв, депутат від "Слуги народу", та політтехнолог, який займався передвиборчою кампанією партії Зеленського дав відповіді на основні питання