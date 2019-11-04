Проект держбюджету на 2020 рік

Уряд ухвалив проект держбюджету на 2020 рік для другого читання. Рішення прийняли на позачерговому засіданні напередодні ввечері.

У проекті кошторису враховані висновки Верховної Ради, рішення РНБО та комісії щодо розподілу грошей на інвестпроекти. Відсьогодні мають почати обговорення проекту бюджету в парламенті.