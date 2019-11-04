В воскресенье, 3 ноября, в Киеве на бульваре Леси Украинский случилось ДТП. Известно, что водитель Skoda снес около 20 метров металлического забора, передает "Киев оперативный".

Как отмечает водитель, его подрезал неизвестный и чтобы не въехать в другое авто он крутанул руль влево.

Происшествие обошлось без пострадавших.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель задавил мать с ребенком, а также в Ривне пьяный водитель "влетел" в патрульных.