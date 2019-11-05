Німеччина відзначає 30 річницю падіння Берлінського муру [ Редактировать ]
У Берліні почалися урочистості з нагоди 30-річчя падіння Берлінського муру. Напередодні ввечері офіційну програму відкрив мер міста на площі Александерплац. До кінця тижня в столиці Німеччини влаштують понад дві сотні культурних заходів.
Стіна розділяла Західний Берлін від Східної Німеччини з 13 серпня 1961 року до 9 листопада 1989 року. У спробах її подолати загинули сотні людей.
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