До кінця року людям опалення навіть не обіцяють

У квартири жителів селища Чкалівського на Харківщині досі не подали тепло. І до кінця року людям його навіть не обіцяють.

Валентина Петрівна показує холодні батареї у своїй квартирі. Найхолодніша кімната - спальня.

"І скільки градусів тут? - Тут 10 градусів".

Пенсіонерку від холоду рятує лише старенький обігрівач.

"Вот грелка у меня. Элетрогрелка. Я нагрею постель, а потом ложусь", - показує Валентина Крайнюк, жителька селища Чкалівське.

А ще - дві ковдри й плед. Спить, не роздягаючись. Як і інші, майже півтори тисячі родин Чкалівського. Бо опалення немає в усіх будинках.

"У меня подруга так вообще, у валенках, в шубе - ну, не топится. Как морозы были, конечно, холодно. Вообще, когда собрание было, говорили, раньше декабря не включат отопление", - скаржиться Наталія, жителька селища Чкалівське.

Тепло у багатоповерхівки мають постачати три нові котельні. Та їх ще не запустили. Біля них досі працюють екскаватори. Робітники кажуть - все йде за планом.

"Вот это наша работа за сегодняшний день. Вот две задвижки впаяли, тройник сделали. Впаяли. Завязали вот этот угол. Сейчас оно застынет, через часик, снимем, и все, все готово", - говорить Станіслав, робітник.

Селищний голова пояснює - раніше тепло їм подавала велика котельня від місцевого сільгосппідприємства. Та через борги, цьогоріч "Нафтогаз" не виділив їй лімітів газу. Тож тепер її мають замінити три міні-котельні. Їх будують уже два роки, коштом держави. Поки запрацювала лише одна - на альтернативному паливі. Її потужностей вистачає, щоб обігріти школу, дитсадок, амбулаторію та сільраду.

"Нас уверили, что к 19 отопительному сезону, к 2019 году, а они не готовы. К сожалению, не готовы. Все равно, раньше, чем 25 декабря мы не введем в эксплуатацию", - говорить Віктор Соловйов, Чкалівський селищний голова.

Сьогодні у Чкалівському загальні збори. Люди запросили підрядників і радитимуться, що робити далі. Кажуть, щоб звернути на себе увагу, готові їхати на мітинг не лише до Харкова, а й далі, у Київ.