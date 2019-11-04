Чем полезны рыбные консервы [ Редактировать ]
Многие люди регулярно задумываются о том, насколько полезны рыбные консервы. И далеко не каждый знает, почему их действительно нужно есть. Выяснилось, что в рыбных консервах содержится большое количество белка и незаменимых жирных кислот, витаминов и микроэлементов, передают "Аргументы и факты".
Так, консервированная рыба не теряет полезных элементов - витаминов D, группы В, особенно В12, фосфора, кальция, селена, цинка. Эти соединения необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем организма.
Однако, лучше отказаться от употребления консервов в томатном соусе или масле, поскольку в таком продукте омега-6 превалирует над омега-3 в десятки раз, негативно влияя на метаболизм холестерина.
Также мы писали о том, что антиоксиданты могут привести к смерти.
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