Многие люди регулярно задумываются о том, насколько полезны рыбные консервы. И далеко не каждый знает, почему их действительно нужно есть. Выяснилось, что в рыбных консервах содержится большое количество белка и незаменимых жирных кислот, витаминов и микроэлементов, передают "Аргументы и факты".

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Так, консервированная рыба не теряет полезных элементов - витаминов D, группы В, особенно В12, фосфора, кальция, селена, цинка. Эти соединения необходимы для нормальной работы сердечно-сосудистой, кроветворной, нервной и иммунной систем организма.

Однако, лучше отказаться от употребления консервов в томатном соусе или масле, поскольку в таком продукте омега-6 превалирует над омега-3 в десятки раз, негативно влияя на метаболизм холестерина.

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