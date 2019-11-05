Імпічмент Трампа: Лев Парнас готується свідчити перед Конгресом США [ Редактировать ]
Українсько-американський бізнесмен Лев Парнас, пов'язаний із адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані - готовий свідчити у Конгресі у справі про імпічмент глави Білого Дому. Про це заявив його захисник.
Парнас допомагав Джуліані шукати інформацію про конкурента Трампа - Джо Байдена. Нині підприємець - головна фігура у розслідуванні, його покази допоможуть зрозуміти, - чи зловживав очільник Штатів своєю владою задля політичної переваги.
Лев Парнас разом із уродженцем Білорусі Ігорем Фурманом, спонсорували президентську кампанію Трампа. 10 жовтня їх заарештували через нібито порушення правил фінансування виборчих перегонів.
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