Мужчина "утонул" в семечках [ Редактировать ]
В Житомирской области, в поселке Яблонец, рабочий хлебоприемного предприятия трагически погиб. Мужчина "утонул" в семечках. Об этом сообщают "Вести".
Мужчина был обнаружен засыпанным в складском помещении для хранения семян подсолнечника еще 1 ноября/
Госслужба по вопросам труда сообщила, что погибшим оказался гражданин Николай Марченко 1970 года рождения.
Ранее мы писали о том, что под Запорожьем женщину засосало в цистерну с семечками.
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