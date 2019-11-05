В Житомирской области, в поселке Яблонец, рабочий хлебоприемного предприятия трагически погиб. Мужчина "утонул" в семечках. Об этом сообщают "Вести".

Мужчина был обнаружен засыпанным в складском помещении для хранения семян подсолнечника еще 1 ноября/

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Госслужба по вопросам труда сообщила, что погибшим оказался гражданин Николай Марченко 1970 года рождения.

Ранее мы писали о том, что под Запорожьем женщину засосало в цистерну с семечками.