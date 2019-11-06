Советник мэра Киева Виталия Кличко Максим Бахматов назвал сроки завершения ремонта на Шулявском мосту. Об этом он заявил в интервью Bihus.Info.

"Сейчас мы видим, что... реально самая сложная история решена. То есть перекрыть проспект Победы, накрыть эту 35 на 60 метров "байду" за один день, за два дня. То есть готовились два месяца, поднимали, варили и потом накрыли – это самое главное. А дальше вы увидите, что до Нового года мост "поедет", - сказал он.



Бахматов отметил, что мост строит около 30 подрядчиков.

Раньше сообщалось о том, что Шулявский мост перестали строить. А также Шулявский мост в Киеве вывозят по кускам.