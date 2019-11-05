В ночь на вторник, 5 ноября, в центре Ривне сгорел ресторан, сообщает "Униан".

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Известно, что на момент прибытия пожарных к месту происшествия огнем была охвачена часть крыши. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 100 кв. м и повреждено перекрытие на площади 50 кв. м.

Охранник получил ожоги лица, верхних конечностей I-II степеней. Его экстренно госпитализировали в Ривненскую областную клиническую больницу.

Ранее сообщалось, что под Киевом вспыхнула ферма.