В Украине отапливаются уже более 90% домов [ Редактировать ]
В Украине месяц назад стартовал отопительный сезон. По состоянию на утро 7 ноября к теплу подключены более 90% жилих зданий. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.
В целом по Украине отапливаются 95% объектов социальной сферы и 91,4% жилых домов, говориться в сообщении.
Также известно, что по состоянию на 8:30 7 ноября 100% объектов социальной и жилищной сфер отапливаются в пяти областях - Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской.
Раньше сообщалось о том, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление
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