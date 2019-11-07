В Украине месяц назад стартовал отопительный сезон. По состоянию на утро 7 ноября к теплу подключены более 90% жилих зданий. Об этом сообщают в пресс-службе Министерства развития общин и территорий Украины.

В целом по Украине отапливаются 95% объектов социальной сферы и 91,4% жилых домов, говориться в сообщении.

Также известно, что по состоянию на 8:30 7 ноября 100% объектов социальной и жилищной сфер отапливаются в пяти областях - Винницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черкасской.

Раньше сообщалось о том, что в домах Украины включили отопление. Также обратите внимание на то, что в Киеве повысят тарифы на отопление