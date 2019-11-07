Хлопця вже затримали, він у лікарні під конвоєм

У Дніпрі студент стріляв у дівчину. Поранив її в голову, а потім зачинився у кімнаті гуртожитку й намагався накласти на себе руки. Зараз стрілець і постраждала в лікарні. Подробиці інциденту - в наступному матеріалі.

Стрілянина сталася в коридорі студентського гуртожитку Дніпровського національного університету імені Гончара. Вікторія Краснопольська розповідає напередодні ввечері, вони з дівчатами сиділи та чекали своєї черги у душ. Про щось жартували. Це не сподобалось одному зі студентів.

"Ми просто сиділи шутили над своїми, ми про ствоє балакаєм. Потом він опять вернувся, перед тим він сказав, що я вас всіх розстріляю єслі ви ще раз начнете сміяться і вернувся опять в душ. Потом ми опять сміялись, він вийшов і підійшов до Соні і сказав "я тебе предупреждав" і вистрілив їй в голову", - говорить Вікторія Краснопольська, подружка постраждалої студентки

Дівчина встигла трохи відскочити, це і врятувало їй життя. Зараз вона у лікарні. Медики кажуть, її життю нічого не загрожує.

"Проведена рентгенография черепа, компьютерная томография. Выявлено инородное тело металлической плотности в правой височной области, в мягких тканей. Повреждений костей черепа либо повреждений структуры мозга не выявлено", - говорить Вікторія Лісовець, в.о. завідувача нейрохірургічним відділенням Дніпропетровської обласної дитячої лікарні.

В лікарню потрапив і хлопець. Після того, як вистрілив у Соню, він намагався вкоротити собі віку. Випустив кулю собі у груди, поранення виявилося не смертельним. Як вдалося з'ясувати, стрільця звати Віталій, він навчається на другому курсі. Із постраждалою дівчиною не товаришував. Інші студенти розповідають, того вечора він вживав наркотики.

"Він через телеграм канал, через так звані закладки, які зараз по усьому місту є купив, придбав, наркотичні речовини. Ще раніше він працевлаштувався, підзаробив коштів і купив собі цей пістолет Флобера", - говорить Євгеній Сніда, директор студентського містечка ДНУ імені Олеся Гончара.

Сусіди Віталія підозрюють, наркотики він приймав уже доволі довго. Часом у гуртожитку поводився неадекватно.

"Там бросался с ножом бывали такие случаи. Ну вот на мою соседку кидался, то есть забирали даже нож у него. Он не очень нормально себя вел. Иногда у него перепады настроения", - говорить Аліна Філатова, сусідка затриманого студента.

Хлопця вже затримали, він у лікарні під конвоєм.

"Він затриманий в порядку статті 208. На даний час йому буде оголошено про підозру у вчинені замаху на вбивство. Йому загрожує, досить тривалий термін, до 15 років позбавлення волі. Від будь-яких пояснень він відмовляється", - говорить Ганна Старчевська, начальник відділу комунікації ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області.

Поліція ще не встановила, чи був Віталій під дією наркотиків, коли стріляв у дівчину. Тривають експертизи. А в студентському містечку тим часом міркують над тим, як надалі запобігти подібним ситуаціям.