1 листопада в ЗМІ з'явився текст під назвою "Ні корупційних схем, ні правопорушень під час здійснення публічних закупівель в Інституті раку не виявлено" за підписом директорки Національного інституту раку (НІР) О.О. Колеснік.

Головний лікар вищезгаданого НІР Андрій Безносенко стверджує, що попри назву, справжні результати аудиту Інституту прямо протилежні.

Рodrobnosti.ua з'ясували ситуацію і готові розповісти вам правду.

Хто винен у недостачі ліків онкохворим в Національному інституті раку?

Джерела рodrobnosti.ua в НІР стверджують, що:

1. Директорка Національного Інституту раку О.О. Колеснік не орієнтується в показниках діяльності Національного Інституту, яким керує.

"Відповідаючи на запитання журналістів, Колеснік зазначає, що щороку ми лікуємо понад 40 тис. пацієнтів, робимо понад 10 тис. хірургічних операцій, також проводимо близько 200 тис. консультацій. Насправді, в НІР щороку проходить лікування близько 23 тис. пацієнтів та проводиться 8 тис. операцій", - говорить Безносенко.

2. Директорка Національного Інституту раку О.О. Колеснік приховує реальні результати аудиту Національного Інституту раку.

Коментуючи результати аудиту МОЗ Колеснік О.О. зазначає: "за його результатами, випадків недотримання вимог законодавства у сфері публічних закупівель, проведених Інститутом, аудиторами не виявлено. Більше того, не було виявлено й жодних корупційних схем чи правопорушень під час здійснення публічних закупівель за кошти державного бюджету в Інституті раку".

"Якщо так, то чому МОЗ надіслало результати аудиту до правоохоронних органів? Чому далі по тексту О.О. Колеснік виправдовується за ці порушення і недоліки? Насправді в Аудиторському Звіті прямо зроблено висновок про неефективну роботу Тендерного комітету, який здійснює публічні закупівлі. Такий Тендерний комітет призначається особистим рішенням Колеснік та нею ж контролюється. Про очевидні порушення і схеми під час державних процедур в НІР повідомлено на офіційній сторінці DOZORRO в мережі фейсбук, зокрема схеми зі страховими компаніями", додає джерело в НІР.

3. Аби приховати серйозні системні проблеми, директорка Національного Інституту раку Колеснік частково визнає малозначущі недоліки в роботі.

Серед недоліків, виявлених аудитом, Колеснік маніпулятивно зазначає лише про проблеми з формуванням заявок на лікарські засоби, через ніби то неналежну комунікацію між головним лікарем та завідувачами відділень.

Насправді, висновок аудиторською групою зроблено наступний: "Відсутність регламентованого внутрішнього порядку формування потреби для закупівлі ЛЗ та МВ, як елементу внутрішнього контролю, належної комунікації між головним лікарем, завідувачами відділень та керівником Інституту, свідчить про послаблення управлінського контролю".

Тобто відсутність управлінського контролю - це зона відповідальності директора НІР, який визначає посадові інструкції для головного лікаря, завідувачів відділення та іншого персоналу. Крім цього саме наказами директора НІР визначаються внутрішні регламенти, на відсутність яких вказує аудит МОЗ.

Крім цього, Колеснік Олена чомусь не вказує на інші недоліки, про які зазначив аудит МОЗ, зокрема:

Відзначимо, що вказані недоліки - це зона відповідальності директора НІР згідно статуту, чинних нормативних актів та наказів МОЗ.

3. Директорка Національного Інституту раку О.О. Колеснік свідомо надає недостовірну інформацію, намагаючись перекласти провину за свої документально підтверджені незаконні дії на третіх осіб.

Відповідаючи на питання про великі залишки препарату Метотрексат Тева, О.О. Колеснік повідомила, що в березні 2019 року вона зробила заяву в МОЗ на 800 одиниць препарату, а в квітні, коли вона була на лікарняному, "хтось" відправив заявку на 5190, яку підготував А.П. Безносенко

"Такі твердження не відповідають дійсності", - запевняє головний лікар.

В листах НІР до МОЗ від 10.04.2019 вих № 350 кн. та НІР до МОЗ від 28.03.2019 вих № 298 кн. зазначено 100% потреба 5190 одиниць, підписувала і подавала О.О. Колеснік, без участі головного лікаря. Надалі, 12.04.2019, вже за участі головного лікаря та головного бухгалтера була підготовлена зведена таблиця, де чітко зазначено, що на 2019 рік необхідності в постачанні Метотрексату немає.

"Таким чином, саме О.О. Колеснік підписувала і подавала заявки до МОЗ, як це і має робити у межах свої службових повноважень керівник НІР", - повідомляє джерело.

4. Директорка Національного Інституту раку О.О. Колеснік обіцяє подолати недоліки в роботі за допомогою неіснуючого обладнання.

Директор НІР вказує, що корупційні ризики та інші недоліки будуть подолані, зокрема введенням системи автоматизації обігу медичних препаратів та розхідних матеріалів, а також запровадження електронного обігу паперів та обліку медикаментів чи розхідних матеріалів дозволить повністю уникнути можливої корупційної складової.

Проте, в тому ж аудиторському висновку зазначено, що інвентаризаційною комісією НІР на складі Інституту виявлена нестача комп’ютерної техніки у кількості 149 од. на загальну суму 722 919,41 гривень. Ці комп'ютери були закуплені ще в 2017 році, до речі в обхід процедур ProZorro, та система досі не впроваджена, і, як вказують аудитори, вже немає на чому цю систему автоматизації та електронного обігу впроваджувати.

Особливо цинічним виглядає твердження О.О. Колеснік про те, що всі 149 комп’ютерів, нестачу яких виявили аудитори, є на робочих місцях в кабінетах НІР. Водночас, вийшовши в понеділок після півторамісячного лікарняного О.О. Колеснік надіслала головному лікарю лист з вимогою надати пояснення, щодо пропажі комп’ютерів. Більше того цей лист сформовано таким чином, що за всі недоліки, існування яких О.О. Колеснік начебто спростувала у своєму інтерв'ю, опублікованому в ЗМІ, дисциплінарну відповідальність буде покладено саме на головного лікаря.

Чому саме зараз в ЗМІ з'явилась інформація про Олену Колеснік?

7 листопада 2019 року в Національному інституті раку відбудеться виїзне засідання комітету Верховної Ради України з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, і вона відчайдух поспішає "обілити" себе, аби й далі, попри свою некомпетентність та участь у корупційних діях, зберегти за собою престижну та прибуткову посаду.

Тож, подивимось, яке рішення прийме Верховна Рада та, хто понесе відповідальність за корупційні схемі в Національному інституті раку.