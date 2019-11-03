Умер голливудский актер Брайан Тарантина [ Редактировать ]
В субботу, 2 ноября, ушел из жизни известный голливудский актер Брайан Тарантина. Об этом сообщает metro.co.uk.
Артиста нашли мертвым в своей квартире на Манхэттене. Медиков вызвала племянница звезды после того, как нашла его в квартире лежащим.
Брайан снялся во многих фильмах, среди которых: "Закон Зары", "Лестница", "Черный список", "В поле зрения", "Дядя Бак", "Отрывистые мальчики", "Лето Сэма", "Рыцарь и день", "Хорошая жена", "Грань", "Город призраков", "Новый Амстердам" и много других.
Ранее сообщалось, что умер известный музыкант.
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