Умерла 37-летняя вокалистка легендарной группы [ Редактировать ]
На 38-м году ушла из жизни знаменитая вокалистка популярной американской группы White Ring Кендра Малия. Об этом сообщил коллектив в Facebook.
"31 октября 2019 года Кендра Малия покинула нас. Я действительно не знаю, что еще сказать в данный момент, кроме того, что я люблю тебя, Кендра. Кендра навсегда", - говорится в публикации.
Причина смерти певицы не уточняется.
Ранее сообщалось, что умер актер из "Миссии невыполнимой", а также умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей".
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