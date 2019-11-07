На 89-м году ушел из жизни американский актер Уильям Уинтерсоул. Об этом сообщает портал Deadline.

Известно, что актер умер в своем доме в Лос-Анджелесе. Как сообщила дочь Уильяма, причина смерти - онкологическое заболевание, которое долго не могли вылечить.

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Актер был известен по ролям в сериалах "Стар Трек", "Коломбо", "Воздушный волк", "Улицы Сан-Франциско", "Миссия невыполнима", "Дымок из ствола", "Молодые и дерзкие", "За гранью возможного" и "Полицейская история". Кроме того, он появлялся в в таких фильмах, как "Кома", "Вторые", "Вирус" и "Взросление: Чудо любви".

Также мы писали о том, что умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей", а также ушел из жизни звезда сериала "МУР есть МУР".