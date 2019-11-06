Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" [ Редактировать ]
На 48-м году ушел из жизни знаменитый российский актер кино и театра Виталий Жигалин. Об этом сообщают "Факты".
Известно, что в последнее время актер сильно болел, но конкретный диагноз знаменитости не называется.
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Литейный", "Тайны следствия" и др. В общей сложности он снялся в 19 известных кинолентах.
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