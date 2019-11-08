Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі [ Редактировать ]
Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі у 15 тисяч доларів. Це - половина суми, яку вимагала здирниця від представника фінансової компанії. Натомість обіцяла видати ліцензію для здійснення валютних операцій.
Під час передавання частини хабара посадовицю та її подільника затримали правоохоронці.
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