Працівницю Нацбанку спіймали на хабарі у 15 тисяч доларів. Це - половина суми, яку вимагала здирниця від представника фінансової компанії. Натомість обіцяла видати ліцензію для здійснення валютних операцій.

Під час передавання частини хабара посадовицю та її подільника затримали правоохоронці.