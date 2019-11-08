В пятницу, 8 ноября, в Шевченковском районе Киева произошло ЧП. На перекрестке улиц Щербаковского и Ружинской загорелся автобус с пассажирами. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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"В троллейбусе произошло короткое замыкание в моторном отсеке с последующим горением. Троллейбус в это время находился на остановке общественного транспорта, внутри находились пассажиры", - говорится в сообщении.

Жертв и пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что автобус с пассажирами "слетел" в кювет и перевернулся.