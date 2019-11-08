У Запоріжжі запустили пілотний проект: пасажирів у салоні не лише сповіщають про зупинки, а й розповідають їм про найцікавіші пам'ятки. Такі проекти успішно діють у кількох містах Європи, а чи приживеться новація в Україні,- оцінював Сергій Бордюжа.

"Ставлю, нажимаю пуск и все. І от сейчас я подъеду к остановке, GPS будет срабатывать и будет объявлять и остановки и историю города рассказывать".

Замість "Шансону" - лекції про Запоріжжя. Відтепер пасажири в громадському транспорті міста слухають розповіді про найцікавіші місця та пам'ятки, які бачать за вікном:

"Ви знаходитесь на острові Хортиця - найбільшому острові на Дніпрі. Довжина 12 км, ширина 2,5 км. На його території могли б розташуватись 12 князівств Монако, або 53 Ватикани".

Проєкт пілотний. Тож міський аудіогід поки що працює лише в тих автобусах та тролейбусах, на яких є жовті наліпки. Протягом маршруту пасажирам пропонують послухати 18 пізнавальних історій та фактів про Запоріжжя.

"Многие не знают, особенно молодежь, не знает историю города. Поэтому я думаю, что это будет полезно, особенно для молодежи", - зазначив Володимир Остапенко, водій автобуса.

Найбільше ноу-хау припадає до душі гостям міста.

"Ну, я в силу работы, в общем-то, как турист, ничего не знаю. И поэтому, по большей части в процессе поездки можно послушать - что, чем отличается этот город от других городов", - говорить Ігор Лукаш, житель Харкова.

Сама ідея аудіогіда з'явилась кілька років тому. А після її впровадження комунальники збирають відгуки та складають плани на майбутнє.

"Взагалі, далі ми хочемо заповнити всю нашу мережу муніципального транспорту відповідно до напрямків руху. Тобто, кожна буде екскурсія згідно свого напрямку: якщо це Заводський район - буде історія про заводи", - підкреслив Олександр Власюк, начальник управління транспорту та зв'язку Запорізької міської ради.

Щоб такі екскурсії не набридали пасажирам, пропонують містянам теж долучитись до проекту - наприклад, поділитися цікавою інформацією або новими фактами із життя міста на сайті комунального автотранспортного підприємства. А ще, через динаміки в автобусах планують анонсувати важливі міські заходи.