Чем вреден хлеб с вареньем [ Редактировать ]
Популярные сочетания продуктов, например, хлеб с вареньем и какао с молоком, оказались вредными. Медики рассказали, что все эти продукты содержат быстрые углеводы и провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови.
Частое употребление таких любимых многими бутербродов может привести к развитию сахарного диабета, ожирения, а также вызвать воспалительные процессы в ЖКТ.
Добавление молока в какао не принесет пользы, так как щавелевая кислота, содержащаяся в какао-бобах, блокирует усвоение кальция. Людям с мочекаменной болезнью лучше вообще отказаться от такого напитка, поскольку молочный жир усиливает всасываемость из какао оксалатов.
Самым вредным сочетанием продуктов медик назвала пиццу и газировку. По ее словам, совмещение углеводов, белков и трансжиров, содержащихся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания.
После такой еды появляется чувство тяжести, вздутие живота, поднимается уровень сахара в крови. Более того, вы вроде бы плотно и недешево поели, но из-за высокого содержания рафинированных углеводов ложное чувство голода усиливается, так как сигнал о насыщении подавляется.
Ранее сообщалось, какие сладости полезны для сердца.
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