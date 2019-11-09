Популярные сочетания продуктов, например, хлеб с вареньем и какао с молоком, оказались вредными. Медики рассказали, что все эти продукты содержат быстрые углеводы и провоцируют резкий скачок уровня сахара в крови.

Частое употребление таких любимых многими бутербродов может привести к развитию сахарного диабета, ожирения, а также вызвать воспалительные процессы в ЖКТ.

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Добавление молока в какао не принесет пользы, так как щавелевая кислота, содержащаяся в какао-бобах, блокирует усвоение кальция. Людям с мочекаменной болезнью лучше вообще отказаться от такого напитка, поскольку молочный жир усиливает всасываемость из какао оксалатов.

Самым вредным сочетанием продуктов медик назвала пиццу и газировку. По ее словам, совмещение углеводов, белков и трансжиров, содержащихся в таком наборе, требует от организма немало сил для переваривания.

После такой еды появляется чувство тяжести, вздутие живота, поднимается уровень сахара в крови. Более того, вы вроде бы плотно и недешево поели, но из-за высокого содержания рафинированных углеводов ложное чувство голода усиливается, так как сигнал о насыщении подавляется.

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