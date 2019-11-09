В субботу, 9 ноября, в Одесской области в Лиманском районе вблизи села Корсунцы произошло ДТП с участием грузового автомобиля и микроавтобуса, в результате чего пострадали шесть человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в области.

"Предварительно установлено, что водитель грузовика не выдержал безопасное расстояние и столкнулся с микроавтобусом. От удара пассажиры микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести. Сейчас пострадавшие госпитализированы", - сообщили в полиции.

На данный момент решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по части 1 статьи 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Ранее сообщалось, что в центре Днепра случилась жуткая авария, а также под Запорожьем произошло ДТП.