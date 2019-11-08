В четверг, 7 ноября, во Львове на перекрестке улиц Стрыйской-Научной произошло ДТП. Так, автомобиль наехал на пешехода. Об этом сообщает "Гал-инфо".

Авария случилась с участием маршрутного такси и 27-летнего пешехода случилось на регулируемом пешеходном переходе.

Мужчина получил ушибы и у него подозрение на закрытую черепно-мозговую травму. Он госпитализирован в медучреждение. На месте работали следователи.

Ранее сообщалось, что в Киеве пьяная женщина устроила ДТП, а также в столице грузовик "влетел" в 10 авто.