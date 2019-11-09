Від якого лиха потерпають в Австралії? Та хто й навіщо руйнує столицю Чилі? Про це та інше - у нашому огляді.

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Щонайменше троє людей загинули під час масштабних пожеж у Австралії. Вогонь охопив східну провінцію Новий Південий Вельс. Через найгіршу за останні роки засуху в лісах виникло понад 70-т осередків загоряння. Пожежники констатують: утримати стихію складно через вітер, на місцях працюють понад тисячу 300 надзвичайників, допомагають їм волонтери. Семеро місцевих жителів зникли безвісти, понад 100 будинків зруйновано.

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У Демократичній Республіці Конго потерпають від повеней. Місцеві кажуть, такого не було останні 5 років. Через сильні дощі три тижні тому річка вийшла з берегів. Вода донині не спала - накрила понад 5 тисяч домівок. Їхні мешканці самотужки евакуювалися. Більше як половина постраждалих - діти. Людям не вистачає питної води та їжі, одна сім'я загинула через обвал будинку. Влада країни досі не реагує на лихо належним чином. Поки що допомогу містянам надає лише міжнародна гуманітарна організація.

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У Німеччині розбився польський автобус, що прямував до Гамбурга. Машина з'їхала з траси та перекинулася. Пошкодила понад 100 метрів відбійника. Що саме спричинило аварію - ще не відомо. У салоні було 50 громадян Польщі, 13 з них - травмовані. Рятувальники оглянули всіх на місці інциденту, декого госпіталізували.

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Хаос на вулицях столиці Чилі Сантьяго. Третій тиждень там тривають масові протести. Мітингарі жбурляють у поліцейських пляшки із запальною сумішшю. Силовики у відповідь застосовують водомети і сльозогінний газ. Через сутички центральні райони міста зруйновані: на дорогах розібрали бруківку, вулиці подекуди перекрили саморобними барикадами. Демонстранти також підпалили будівлю університету й пограбували церкву. Акції непокори почалися через підвищення ціни квитка на метро на пів долара. Це стало останньою краплею невдоволення економічною нерівністю в країні, здорожчанням освіти, медицини й комунальних послуг. Президент Себастьян Піньєра у відповідь зробив перестановки в уряді, підвищив середню зарплату до майже 500 доларів. Та люди вимагають реформ і відставки очільника країни.

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Іспанія готується до позачергових парламентських виборів. На дільницях тривають останні приготування. У Барселоні посилили заходи безпеки через протести прихильників незалежності регіону. Це вже четверте волевиявлення в країні за останні чотири роки - востаннє депутати не змогли сформувати коаліції. Нині, згідно з опитуваннями, жодна з партій знову не отримає більшості в парламенті. Очолюють рейтинг соціалісти, далі йдуть їхні головні суперники - консерватори, на третьому місті - праворадикальна партія "Вокс" - їх підтримка останнім часом зросла удвічі. Дехто із громадян каже: від тривалої політичної кризи втомилися, - тож, цього разу політикам варто все-таки домовитися.