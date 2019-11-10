Организация Call of Duty Endowment, Activision запустили новую программу под названием "Наем. Честь". Они оказывают помощь ветеранам в сфере трудоустройства после окончания военной службы

Activision заявили, что 100% пожертвований будут направлены на помощь ветеранам. За время существования организации программа трудоустроила более 63 тысяч ветеранов и планирует довести это число до 100 000 за 4 года.

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Игроки могут присоединиться к благотворительности, приобретя тематический сборник контента в которую входят скины к Call of Duty: Mobile.