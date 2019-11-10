Билл Гейтс назвал главную причину провала Windows [ Редактировать ]
Билл Гейтс рассказал, что одной из главных причин, по которой Microsoft проиграла мобильную гонку, была антимонопольная проверка со стороны Министерства юстиции США, что также заставило его уйти в отставку раньше.
"Без сомнений, антимонопольный иск нанес ущерб Microsoft. Из-за него мы отвлеклись от мобильного рынка. Вместо Android мир бы пользовался Windows Phone. Мы были очень близки, но меня слишком это отвлекало. Я облажался потому, что отвлекся. Никому такого не пожелаю", - прокомментировал Билл Гейтс.
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