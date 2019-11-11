В Амазонку випустили тисячі черепашенят [ Редактировать ]
У Перу у води Амазонки випустили 6 тисяч черепашенят. Молоді рептилії належать до вразливого виду - Тарікая. Плазуни опинилися на межі зникнення через людське господарювання та браконьєрство.
Місцеві екологи збирають черепашачі яйця на узбережжях річки і поміщають в інкубатор. У дику природу рептилій випускають, коли ті трохи підростуть.
Програма отримала підтримку держави, і за кілька років популяцію вдалося збільшити до понад пів мільйона особин.
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