Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерении отменить военный призыв. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.

"Позиция государства и моя персональная цель - это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сказал Загороднюк.

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Глава Минобороны также добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым.

Раньше сообщалось о том, что министр обороны резко высказался о "формуле Штайнмайера". А также Украина получит поддержку в оборонной сфере еще от двух стран.