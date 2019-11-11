Загороднюк объявил о намерении отменить призыв [ Редактировать ]
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил о намерении отменить военный призыв. Об этом он сообщил в эфире одного из украинских телеканалов.
"Позиция государства и моя персональная цель - это отменить призыв. Мы движемся к профессиональной армии согласно стандартам НАТО, которая будет профессиональной, подготовленной и оснащенной", - сказал Загороднюк.
Глава Минобороны также добавил, что переход на профессиональную армию не будет быстрым.
Раньше сообщалось о том, что министр обороны резко высказался о "формуле Штайнмайера". А также Украина получит поддержку в оборонной сфере еще от двух стран.
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