Во Львове школьный автобус влетел в иномарку [ Редактировать ]
Во Львовской области столкнулись школьный автобус и иномарка. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.
Известно, что за рулем легкового автомобиля был 25-летний житель Пустомытовского района.
"В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля", и девять пассажиров "Школьника" - учащиеся одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют диагнозы", - говорится в сообщении.
Раньше сообщалось о том, что в Киеве Kia влетела в отбойник и перевернулась. А также под Одессой грузовик столкнулся с микроавтобусом.
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