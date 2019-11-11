Во Львовской области столкнулись школьный автобус и иномарка. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения полиции.

Известно, что за рулем легкового автомобиля был 25-летний житель Пустомытовского района.

"В больницу доставлены шестилетний мальчик, пассажир "Опеля", и девять пассажиров "Школьника" - учащиеся одного из учебных заведений Пустомытовского района в возрасте от 7 до 14 лет. Сейчас медики уточняют диагнозы", - говорится в сообщении.

Раньше сообщалось о том, что в Киеве Kia влетела в отбойник и перевернулась. А также под Одессой грузовик столкнулся с микроавтобусом.