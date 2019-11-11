Расистский скандал в украинском футболе: Неймар поддержал легионеров "Шахтера" [ Редактировать ]
Звездный нападающий французского ПСЖ Неймар поддержал футболистов "Шахтера", пострадавших от проявления расизма во время поединка с "Динамо".
Бразилец сделал репост публикации в сторис хавбека "горняков" Алана Патрика в социальной сети Instagram, сопроводив его фразой: "Нет расизму".
Отметим, что в концовке встречи украинского дерби из-за выкриков болельщиков арбитр Балакин приостановил матч, отправившись с игроками в подтрибунное помещение. Перед этим у капитана "Шахтера" Тайсона сдали нервы, и он со злости выбил мяч в сторону фанатов "бело-синих", показав перед этим средний палец.
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