"Шахтер" обыграл "Динамо" / Фото: twitter.com/FCShakhtar

В рамках 14 тура украинской Favbet Лиги на ОСК "Металлист" состоялось классическое украинское дерби между донецким "Шахтером" и киевским "Динамо".

Не так давно команды встречались между собой в национальном Кубке, где победу в экстра-тайме праздновал столичный коллектив. Тогда подопечные Михайличенко выглядели на голову выше своего соперника как в плане физической формы, так и организации игры. В нынешнем матче ситуация была диаметрально противоположной.

"Горняки" были свежее и более мотивированные, несмотря на тяжелейший лигочемпионский матч в Загребе. Линия обороны "бело-синих" находилась слишком высоко, за что гости быстро поплатились. Благодаря великолепным передачам Додо и Тете на одноклубников, выводящих их фактически один на один с Бущаном, игрокам донецкого клуба за шестнадцать минут удалось "посадить" на карточки двух центрбеков киевлян.

По факту, первыми открывать счет в матче должны были вице-чемпионы. Шапаренко вывел Родригеса на рандеву с Пятовым, но люксембуржец умудрился пробить мимо. Ответ "оранжево-черных" был молниеносным. Кривцов после навеса Тете с углового "выиграл воздух" у Шабанова и вколотил мяч в сетку ворот столичного клуба. Гости не имели ни малейшего представления о том, как вскрыть оборону донецкого клуба, атаки которого выглядели в разы острее.

На 28-й минуте неприятную травму получил нападающий "Шахтера" Жуниор Мораес. В одном из эпизодов Попов с "горчичником" в активе наступил бутсой на ногу лучшему бомбардиру чемпионата, покинувшего поле на носилках. Арбитр этот эпизод не увидел, а значит, защитник "динамовцев" остался безнаказанным. Под конец тайма еще один шанс отличиться получил Родригес, только в этот раз форвард отправил мяч "по воробьям".

Вторая 45-минутка мало чем отличалась от предыдущей. Хозяева играли от результата и не позволили создать ничего опасного "бело-синим", которые за матч нанесли всего четыре удара. И те пришлись мимо. На 76-й минуте из-за проявления расизма со стороны фанатов "Динамо" рефери приостановил матч.

Непозволительные выкрики из гостевого сектора довели до слез бразильцев "горняков". Не выдержали нервы у капитана "оранжево-черных", и он запулил мяч на трибуну. За свою выходку Тайсон получил красную карточку, оставив команду в меньшинстве. Николай Балакин компенсировал ко второму тайму восемь минут, по истечению которых счет на табло не изменился.

Таким образом, "Шахтер" взял реванш у "Динамо" за вылет из Кубка Украины, а Каштру одержал первую победу над Михайличенко в противостоянии тренеров. Донецкий клуб по-прежнему остается непобедимым в чемпионате Украины, увеличивая преимущество над ближайшим преследователем, коим является "Заря", до 12 пунктов. Для киевлян это поражение стало третьим в нынешнем сезоне. С 27-ю очками в активе "бело-синие" занимают четвертую строчку в турнирной таблице.

"Шахтер" (Донецк) - "Динамо" (Киев) - 1:0

Голы: Кривцов, 18

"Шахтер": Пятов, Додо, Кривцов, Матвиенко, Исмаили, Степаненко, Маркос Антонио (Майкон, 90+6), Тете (Болбат, 88), Коваленко, Тайсон (до 81), Мораес (Дентиньо, 31).

"Динамо": Бущан, Миколенко (Буяльский, 59), Попов, Шабанов, Кендзера, Шепелев (Гармаш, 68), Караваев, Шапаренко, Цыганков, Вербич, Родригес (Беседин, 63).

Предупреждения: Коваленко, 60; Дентиньо, 64; Додо 65 - Попов, 9; Шабанов, 16; Родригес, 49; Миколенко, 55.

Удаления: Тайсон, 81.

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