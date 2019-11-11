В киевском ТЦ "Глобус" рухнул потолок (видео) [ Редактировать ]
В понедельник, 11 ноября, в Киеве, на Майдане Незалежности, в торгово-развлекательном центре "Глобус", в одном из магазинов рухнул потолок. Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
В результате инцидента никто не пострадал.
"Ничего такого, просто в одном из магазинов в ТРЦ "Глобус" обвалился потолок", - говорится в сообщении.
Напомним, в столичном ТРЦ "Глобус" искали взрывчатку. Ранее сообщалось, что в Днепре во время обвала пострадали спасатели, а также на стадионе перед матчем обвалилась крыша.
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