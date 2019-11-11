В здании главного управления полиции Одесской области обвалился потолок. В результате инцидента пострадали двое сотрудников, сообщает "Думская".

"Пострадали двое полицейских, которые шли по лестнице. Их госпитализировали с травмами - что это за травмы, пока не готовы сказать. На месте сейчас работает ГСЧС", - отметила глава пресс-службы ведомства Любовь Гордиевская.

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Капитального ремонта в здании главного управления полиции области не было более 15 лет.