Во вторник, 12 ноября, наступит благоприятный день для многих знаков зодиака. Этот период будет сложным, но одновременно и продуктивным. Есть большая вероятность, что вы встретите любовь и наконец обретете гармонию.

Читайте также Полнолуние: приметы и запреты 12 ноября

В этот день необходимо сохранять спокойствие, не нарушать внутренний комфорт, не спорить и не ссориться, сохраняя эмоции на одном уровне. Это период обольщения различными представителями организаций.



Так, Овны, Стрельцы и Козероги наконец смогут уладить дела на работе. Однако Львы, Скорпионы и Рыбы могут столкнуться с неприятностями в личной жизни. У Раков, Тельцов и Весов будет все складываться самым благоприятным образом. А вот Водолеи, Близнецы и Девы смогут уладить все свои дела, которые накопились на прошлой неделе.

Также читайте лунный календарь стрижек на ноябрь 2019.