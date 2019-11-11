Лунный гороскоп на 12 ноября для всех знаков зодиака [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, наступит благоприятный день для многих знаков зодиака. Этот период будет сложным, но одновременно и продуктивным. Есть большая вероятность, что вы встретите любовь и наконец обретете гармонию.
В этот день необходимо сохранять спокойствие, не нарушать внутренний комфорт, не спорить и не ссориться, сохраняя эмоции на одном уровне. Это период обольщения различными представителями организаций.
Так, Овны, Стрельцы и Козероги наконец смогут уладить дела на работе. Однако Львы, Скорпионы и Рыбы могут столкнуться с неприятностями в личной жизни. У Раков, Тельцов и Весов будет все складываться самым благоприятным образом. А вот Водолеи, Близнецы и Девы смогут уладить все свои дела, которые накопились на прошлой неделе.
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