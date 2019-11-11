Прибічники Київського патріархату намагалися зірвати засідання суду у Києві [ Редактировать ]
Розтрощені двері, крики та барикади зі стільців. Прибічники Київського патріархату намагалися зірвати засідання Шостого апеляційного адмін-суду в столиці. Там сьогодні дозволили продовжити ліквідацію релігійної організації.
Із криками "Ми вимагаємо правосуддя" прихильники Філарета розбили скло вхідних дверей і намагалися потрапили до зали. Учасники засідання забарикадували вхід стільцями. Щоб узяти ситуацію під контроль, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ. До відділку поліції забрали п'ятьох учасників заворушення.
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