Розтрощені двері, крики та барикади зі стільців

Розтрощені двері, крики та барикади зі стільців. Прибічники Київського патріархату намагалися зірвати засідання Шостого апеляційного адмін-суду в столиці. Там сьогодні дозволили продовжити ліквідацію релігійної організації.

Із криками "Ми вимагаємо правосуддя" прихильники Філарета розбили скло вхідних дверей і намагалися потрапили до зали. Учасники засідання забарикадували вхід стільцями. Щоб узяти ситуацію під контроль, правоохоронцям довелося застосувати сльозогінний газ. До відділку поліції забрали п'ятьох учасників заворушення.