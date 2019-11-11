Слідчі ДБР провели обшуки на підприємстві Держагентства резерву України [ Редактировать ]
Слідчі ДБР провели обшуки на одному з підприємств Держагентства резерву України.
Знайшли прострочену продукцію на понад 60 мільйонів гривень. Керівництво Держрезерву підозрюють у неналежному виконанні обов'язків. Винуватцям загрожує до 5 років позбавлення волі.
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