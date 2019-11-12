Далі розкажемо про трирічну Ксюшу з Миколаєва, вона вже майже півроку бореться за власне життя. Під час медичного обстеження в дівчинки виявили страшну хворобу - сплячий лейкоз. Прогнози медиків оптимістичні: саме тепер, на ранньому етапі, дитину ще можна врятувати. Для цього необхідна складна й дорога операція за кордоном. Утім, бюджет родини вже виснажений.

Мама соціальний працівник, тато будівельник. У щасливої родини Маркових троє дітей. Появу в родині наймолодшої донечки чекали всі. Та сімейну ідилію вмить зруйнував вердикт лікарів.

"Банальное ОРВИ было зимой. После этого вылечились, но она стала бледная ходить и постоянно на теле появляются синяки. Решила ей сдать анализы. И там такое обнатужили", - говорить Анастасія Маркова, мама Ксюші.

Навесні в Ксюші діагностували сплячий лейкоз. Відтоді почалися нескінченні аналізи, неодноразові біопсії кісткового мозку. Дівчинку оглядали і в Україні, і навіть в Америці.

"У Ксенії мійлодиспластичний синдром або рефректерна цитотомія дитячого віку. Це діагноз, при якому в крові мало нормальних формених елементів. Тобто, лейкоцитів, які захищають дитину від інфекційних хвороб. У неї мало тромбоцитів, які захищають від крововиливів. Тому у неї високий рівень розвитку крововиливів. І досить малий рівень гемоглобіну", - говорить Михайло Адиров, завідувач онкогематологічного відділення Миколаївської обласної дитячої лікарні.

Місцеві лікарі як можуть підтримують здоров'я дівчинки регулярними переливаннями крові. Утім, якщо втратити сприятливий час, у дитини можуть розвинутися хронічні ускладнення. Та навіть уже зараз невелика застуда або поранення - критичні, тому вже півроку дівчинка майже не виходить з дому.

"Чтобы с ней все было хорошо, была здорова и она всегда жила, была красивая умная добрая", - говорить Роман Марков, брат Ксюші.

Діагноз встановили вчасно, тож шанси на порятунок є. Для повного одужання потрібне пересадження кісткового мозку. Як донор ніхто з рідних дівчинки не підходить. Оперувати та шукати "неродинних" донорів необхідно за кордоном. У польській клініці погодилися провести трансплантацію. Вартість лікування - майже 140 тисяч євро. Такої суми в сім'ї немає.

"Я знаю, мир не без добрых людей. Сейчас время есть. Но оно с каждам днем уходит. Помогите кто чем может! Кто может, помолитесь за Ксюшу. Кто может помочь средствами, будем очень благодарны", - говорить Анастасія Маркова, мама Ксюші.

"Покажешь, какая была у тебя фотосессия? Какая Ксюшенька красивая. - Да".

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Маркова Анастасія Геннадіївна, мама Ксюші

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