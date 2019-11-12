"Вы все сгорите": в Киеве безумец поджег себя в зале автоматов [ Редактировать ]
Во вторник, 12 ноября, в Киеве на улице Попудренко, 9а случилось происшествие. Так, мужчина зашел в зал игровых автоматов и пытался покончить жизнь самоубийством - поджечь себя. Пострадавшего госпитализировали в больницу, передает "Информатор".
Отмечается, что мужчина зашел в зал игровых автоматов и с угрожающими словами облил себя жидкостью для розжига костра и поджег. Безумца сразу же потушили и вызвали экстренные службы. Пострадавший получил несерьезные ожоги, но помощь медиков понадобилась.
Мужчина находился в неадекватном состоянии и отказывался объяснять, что произошло. Ему около 25 лет. В момент поджога в заведении был лишь администратор и один посетитель. Никто не пострадал. Детали случившегося выясняют.
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