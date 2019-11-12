Військову підтримку Україні хотіли "обміняти" на справу проти Байденів - свідок з Міноборони США [ Редактировать ]
Адміністрація Дональда Трапма насправді збиралась заморозити військову підтримку для України з політичних мотивів. В обмін Трамп хотів, щоб українська влада заявила про відновлення розслідування проти родини Байденів.
Ці припущення підтвердила заступниця секретаря міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лаура Купер. Відповідні свідчення вона дала на слуханнях в рамках справи про імпічмент президента США.
Нагадаю, наприкінці вересня з невідомих причин Вашингтон тимчасово призупинив військову допомогу Україні у розмірі 250 мільйонів доларів. Аргументували - корупцією в Україні. Щоправда, згодом надання траншу поновили.
по теме
"Золотий електорат": чому американці підтримують Дональда Трампа
Жителі віддалених районів - білі, регілійні, переважно - без вищої освіти; із власним розумінням патріотизму, коли щоранку на фасаді свого будинку американський прапор треба вивісити
У США пройдут відкриті слухання у справі про імпічмент
Перші відкриті слухання у справі про імпічмент американського президента - почнуться в Конгресі вже наступного тижня
Конгрес США проведе відкриті слухання у справі про імпічмент
13 листопада свідчитимуть тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор і заступник помічника Держсекретаря Джордж Кент
Демократи опублікували покази свідків у справі про імпічмент Трампа
Більше жодних таємниць. Свідчення у справі про імпічмент Трампа, які свідки давали за зачиненими дверима, конгресмени-демократи вирішили... опублікувати
Український скандал у США: Трамп вимагає назвати ім'я загадкового скаржника
Чому конгресмени зважилися оприлюднити закриті свідчення у справі про імпічмент? Що сам Трамп думає про шанси через рік знову стати президентом? І що нового сказав загадковий скаржник?