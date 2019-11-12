Відповідні свідчення вона дала на слуханнях в рамках справи про імпічмент президента США

Адміністрація Дональда Трапма насправді збиралась заморозити військову підтримку для України з політичних мотивів. В обмін Трамп хотів, щоб українська влада заявила про відновлення розслідування проти родини Байденів.

Ці припущення підтвердила заступниця секретаря міністра оборони США з питань України, Росії та Євразії Лаура Купер. Відповідні свідчення вона дала на слуханнях в рамках справи про імпічмент президента США.

Нагадаю, наприкінці вересня з невідомих причин Вашингтон тимчасово призупинив військову допомогу Україні у розмірі 250 мільйонів доларів. Аргументували - корупцією в Україні. Щоправда, згодом надання траншу поновили.