Почему необходимо сделать прививку от дифтерии / Фото: delovoibiysk.ru

Дифтерия - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем. Эта болезнь может привести к смерти.

Она проявляется плотной пленкой и отеком слизистой оболочки, чем блокирует дыхательные пути.

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От этой болезни можно спастись только вакциной, которую нужно делать каждые 10 лет. По данным CDC, 99% людей, имеющих прививки от дифтерии, не болеют.

По данным ВОЗ, иммунизация предотвращает 2-3 миллиона смертей ежегодно. 1,5 миллиона людей можно спасти, если охват прививками увеличится.

Ранее сообщалось о том, кому нельзя делать прививку от дифтерии.