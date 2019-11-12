Почему необходимо сделать прививку от дифтерии [ Редактировать ]
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание дыхательных путей, которое передается воздушно-капельным путем. Эта болезнь может привести к смерти.
Она проявляется плотной пленкой и отеком слизистой оболочки, чем блокирует дыхательные пути.
От этой болезни можно спастись только вакциной, которую нужно делать каждые 10 лет. По данным CDC, 99% людей, имеющих прививки от дифтерии, не болеют.
По данным ВОЗ, иммунизация предотвращает 2-3 миллиона смертей ежегодно. 1,5 миллиона людей можно спасти, если охват прививками увеличится.
Ранее сообщалось о том, кому нельзя делать прививку от дифтерии.
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