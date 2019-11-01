На 1 ноября в Украине возросло количество больных дифтерией. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на пресс-конференции.

"На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз "дифтерия", - сказала она.

Ранее мы писали о том, кому нельзя делать прививку от дифтерии, а также сообщалось о главных симптомах серьезное болезни.

Кроме того, недавно в Киеве школьник заболел дифтерией, а на Закарапатье зафиксировали несколько случаев болезни.