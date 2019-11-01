В Украине возросло количество больных дифтерией [ Редактировать ]
На 1 ноября в Украине возросло количество больных дифтерией. Об этом сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая на пресс-конференции.
"На сегодня в Украине зарегистрирован 21 человек, который имеет подтвержденный диагноз "дифтерия", - сказала она.
Ранее мы писали о том, кому нельзя делать прививку от дифтерии, а также сообщалось о главных симптомах серьезное болезни.
Кроме того, недавно в Киеве школьник заболел дифтерией, а на Закарапатье зафиксировали несколько случаев болезни.
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