В ближайшее время ожидается рост курса доллара к гривне до уровня 25 грн за доллар. Об этом "РБК-Украина" рассказал Максим Пархоменко, аналитик Альпари.

По его словам, рост спроса на гривну связан с ростом спроса на ОВГЗ со стороны нерезидентов.

"Ситуация заключается в том, что мы постепенно интегрируемся в мировую финансовую систему, что приводит к повышению ликвидности на нашем рынке. На сейчас общий тренд роста по гривне завершен. Минфин не будет увеличивать объем предложения на рынке наших бумаг, в связи с чем создает дефицит", - добавил он.

Аналитик считает, что основной причиной сейчас выступает не отсутствие спроса гособлигации Украины, а отсутствие предложения новых выпусков на аукционах ОВГЗ со стороны Минфина. В связи с этим на каждом последующем аукционе привлекается все меньше и меньше средств.

"Таким образом, укрепление гривны до текущих значений будет крайне непродолжительным и в ближайшее время стоит ожидать отскока гривны к 25,00", - добавил он.

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