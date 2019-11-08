Гривна бьет все рекорды: что происходит с курсом валют [ Редактировать ]
Гривна бьет все рекорды. Об этом свидетельствует курс валют, установленный Национальном банком Украины на 8 ноября.
Так, государственный регулятор закрепил гривну согласно взаимоотношению к американскому доллару на 14 копеек.
Что касается евро, в таком случае денежная единица согласно взаимоотношению к гривне опустилась мгновенно на 19 копеек.
Так, курс на 8 ноября был установлен Национальным банком Украины на следующем уровне:
- 100 долларов США - 2451,5816 гривны (-14,1796);
- 100 евро - 2715,6169 гривны (-18,9123).
Раньше сообщалось о том, что курс доллара упал до нового минимума. Также смотрите, каким будет курс доллара в 2020 году.
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