Гривна бьет все рекорды. Об этом свидетельствует курс валют, установленный Национальном банком Украины на 8 ноября.

Так, государственный регулятор закрепил гривну согласно взаимоотношению к американскому доллару на 14 копеек.

Что касается евро, в таком случае денежная единица согласно взаимоотношению к гривне опустилась мгновенно на 19 копеек.

Так, курс на 8 ноября был установлен Национальным банком Украины на следующем уровне:

100 долларов США - 2451,5816 гривны (-14,1796);

100 евро - 2715,6169 гривны (-18,9123).

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