Колишньому гендиректорові концерну "Укроборонпром" Павлові Букіну оголосили підозру.

У Національному антикорупційному бюро вважають, що чиновник "оборонки" подав неправдиву декларацію за 2016 рік. А саме: "забув" вказати дві квартири та автомобілі цивільної дружини, загальною вартістю понад 13-ть мільйонів гривень. Як повідомили в НАБУ, розслідування щодо ПавлА Букіна вели із серпня цього року.