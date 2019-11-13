Колишньому гендиректорові "Укроборонпром" оголосили підозру [ Редактировать ]
Колишньому гендиректорові концерну "Укроборонпром" Павлові Букіну оголосили підозру.
У Національному антикорупційному бюро вважають, що чиновник "оборонки" подав неправдиву декларацію за 2016 рік. А саме: "забув" вказати дві квартири та автомобілі цивільної дружини, загальною вартістю понад 13-ть мільйонів гривень. Як повідомили в НАБУ, розслідування щодо ПавлА Букіна вели із серпня цього року.
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