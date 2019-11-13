Понад півтори тисячі предметів з історії розважальних парків Disneyland і Walt Disney World підуть з молотка на аукціоні в Каліфорнії.

Триватиме він два дні - 7 та 8 грудня. Багато лотів збереглися ще з часів появи майданчиків у 50 роках минулого століття. Тут, приміром, можна буде придбати оригінальні проспекти, які Волт Дісней роздавав банкірам та іншим фінансистам, коли шукав спонсорів. Або ж одну з перших карт Диснейленду. Один з головних лотів - співучі птахи з одного з найвідоміших атракціонів. Його відкрили 1963 року, і він став першим, де використали аудіо-аніматронні технології.

"Цей аукціон відстежує історію парків Disneyland і Walt Disney World, від перших документів, що стосуються обох парків, і до нинішніх часів. Причому йдеться не лише про архівні матеріали, а й про предмети з парків, про частини атракціонів, про сувеніри - від попільничок до капелюхів. Торги розповідають історію одного з найбільш культових парків в Америці і в усьому світі", - говорить Майк Ван Ітон, Співвласник налереї Ван Ітон.