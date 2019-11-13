У Каліфорнії підуть з молотка предмети з Disneyland і Walt Disney World [ Редактировать ]
Понад півтори тисячі предметів з історії розважальних парків Disneyland і Walt Disney World підуть з молотка на аукціоні в Каліфорнії.
Триватиме він два дні - 7 та 8 грудня. Багато лотів збереглися ще з часів появи майданчиків у 50 роках минулого століття. Тут, приміром, можна буде придбати оригінальні проспекти, які Волт Дісней роздавав банкірам та іншим фінансистам, коли шукав спонсорів. Або ж одну з перших карт Диснейленду. Один з головних лотів - співучі птахи з одного з найвідоміших атракціонів. Його відкрили 1963 року, і він став першим, де використали аудіо-аніматронні технології.
"Цей аукціон відстежує історію парків Disneyland і Walt Disney World, від перших документів, що стосуються обох парків, і до нинішніх часів. Причому йдеться не лише про архівні матеріали, а й про предмети з парків, про частини атракціонів, про сувеніри - від попільничок до капелюхів. Торги розповідають історію одного з найбільш культових парків в Америці і в усьому світі", - говорить Майк Ван Ітон, Співвласник налереї Ван Ітон.
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