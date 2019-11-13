Что расскажет поза во сне о ваших отношениях [ Редактировать ]
Ваши позы во сне могут многое рассказать о ваших отношениях с любимыми. Позы во сне и взаимоотношения очень тесно взаимосвязаны.
"Ложка"
Спать "ложечкой" распространено между пар, особенно если они живут вместе несколько лет. Психиатр Самуэль Данкелл рассказывает, что если женщина спит спиной к объятиям ее мужа, это может говорить о ее сильной эмоциональной зависимости.
"Медовый месяц"
Эта поза нравится многим молодым парам, которые переживают конфетно-букетный период. Они спят лицом друг к другу и обнимаются. Также, такая поза может говорить о чрезмерно тяжелых и запутанных отношениях. Люди очень зависят друг от друга и боятся их потерять.
Ранее сообщалось о том, почему нельзя дарить цветы в горшках.
по теме
"Зачетная борода": Никитюк стала поводом для насмешек
Популярная украинская телеведущая Леся Никитюк рассмешила поклонников
HBO снимет продолжение сериала "Друзья"
HBO может представить продолжение сериала "Друзья"
На Украину обрушится мощнейшая магнитная буря
На Украину обрушится самая мощная магнитная буря
В Украине объявили штормовое предупреждение
Синоптики объявили штормовое предупреждение в Украине
"Повезло Потапу": Каменских поразила поклонников
Известная украинская артистка Настя Каменских удивила поклонников