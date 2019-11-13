Ваши позы во сне могут многое рассказать о ваших отношениях с любимыми. Позы во сне и взаимоотношения очень тесно взаимосвязаны.

"Ложка"

Спать "ложечкой" распространено между пар, особенно если они живут вместе несколько лет. Психиатр Самуэль Данкелл рассказывает, что если женщина спит спиной к объятиям ее мужа, это может говорить о ее сильной эмоциональной зависимости.

Читайте также Каким знакам зодиака категорически нельзя пить

"Медовый месяц"

Эта поза нравится многим молодым парам, которые переживают конфетно-букетный период. Они спят лицом друг к другу и обнимаются. Также, такая поза может говорить о чрезмерно тяжелых и запутанных отношениях. Люди очень зависят друг от друга и боятся их потерять.

Ранее сообщалось о том, почему нельзя дарить цветы в горшках.