Україна зняла усі перешкоди на шляху до зустрічі у Нормандському форматі [ Редактировать ]
Усі перешкоди на шляху до зустрічі в Нормандському форматі зняті. Про це повідомила прес-секретарка представника України у мінській тристоронній групі - Леоніда Кучми.
Останніми кроками в цьому напрямку стало розведення сил в околицях Золотого, Богданівки і Станиці Луганської.
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