Усі перешкоди на шляху до зустрічі в Нормандському форматі зняті. Про це повідомила прес-секретарка представника України у мінській тристоронній групі - Леоніда Кучми.

Останніми кроками в цьому напрямку стало розведення сил в околицях Золотого, Богданівки і Станиці Луганської.