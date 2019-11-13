У районі Золотого лунають ворожі обстріли [ Редактировать ]
Погріршився стан двох військовиків які напередодні підірвались поблизу Новотроїцького на Донбасі. Бійців евакуювали гелікоптером з Волноваської лікарні до іншого закладу. У штабі ООС поточнили, що обидва армійці служили у 128 гірсько-штурмовій бригаді.
Тим часом у районі Золотого - лунають ворожі обстріли. Окупанти вели вогонь із гранатометів. Проте у штабі запевняють - поза межами ділянки, де раніше відбулося розведення військ. Загалом, за добу зафіксували 15 ворожих обстрілів, переважно гранатометних. Один вогнtвий удар стався сьогодні - у районі Новотошківського. Бойовики знову застосували заборонене Мінськом озброєння.
по теме
Розведення військ у Золотому: Збройні сили України відходять
Ранок. Колона автомобілів ОБСЄ прямує до лінії розмежування в районі Золотого. Їдуть спостерігати, як відбувається процес розведення військ. Для преси ця ділянка закрита
Війна на Донбасі: бойовики атакують позиції оборонців
Російські найманці на Донбасі минулої доби п'ять разів обстрілювали українських захисників. Бойовики гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
Україна виконала всі умови для проведення зустрічі у Нормандському форматі
Про це повідомила на фейсбук-сторінці прессекретар представника України в Мінську Леоніда Кучми Дарка Оліфер
На Сході країни поранено українського захисника
Одного українського військовика сьогодні поранено внаслідок ворожого обстрілу на Донбасі. За минулу добу бойовики 16 разів атакували наші позиції із заборонених мінськими угодами мінометів
На Сході зазнали поранень четверо українських військових
У бійців мінно-вибухові травми, але загрози їхньому життю немає. Пошкоджено військовий автомобіль - повідомили у штабі ООС