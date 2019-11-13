Погріршився стан двох військовиків які напередодні підірвались поблизу Новотроїцького на Донбасі. Бійців евакуювали гелікоптером з Волноваської лікарні до іншого закладу. У штабі ООС поточнили, що обидва армійці служили у 128 гірсько-штурмовій бригаді.

Тим часом у районі Золотого - лунають ворожі обстріли. Окупанти вели вогонь із гранатометів. Проте у штабі запевняють - поза межами ділянки, де раніше відбулося розведення військ. Загалом, за добу зафіксували 15 ворожих обстрілів, переважно гранатометних. Один вогнtвий удар стався сьогодні - у районі Новотошківського. Бойовики знову застосували заборонене Мінськом озброєння.