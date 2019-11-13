На передових позиція українських армійців напередодні побував наш кореспондент Ігор Левенок. Його матеріал - дивімося далі.

"Перший раз приехал непонятно било и страшно стало, потом потихоньку привик, а второй раз страшнее было потому что уже понимал что это".

Передова в районі Авдіївки. Денис - боєць українського війська розповідає, як потрапив сюди. Вчився на зварювальника. У дев'ятнадцять підписав контракт. Родом з Курахова - це за п'ятдесят кілометрів звідси. Каже, там - Україна. А тут - війна, нав'язана телевізором, який поширює російську пропаганду.

"Телевизор конечно, там говорят одно, а тут другое. Ситуація тяжелая и напряженная, провоцируют, в основном они провоцируют".

А це Володимир - корінний Луганчанин. Там працював на м'ясокомбінаті.

"Я до войни обжарщик, термообработчик мясних изделий, колбасу жарил".

Та влітку чотирнадцятого Володимир з родиною покинув Луганськ. Взявся до зброї. Відтоді воює вже п'ятий рік, і добре усвідомлює хто саме вигнав його з рідного міста.

"Это казачки, русские солдати уже были, уже на перехрестках стояли, это обстрел аэродрома минометами, ну и когда погранзаставу брали. Не охота чтобы русский сапог мою землю топтал и все", - говорить Володимир, військовослужбовець збройних сил України.

І таких як Володимир - уродженців Донбасу, в підрозділі чимало. Воюють не перший рік. Мотивації задосить. У Юрія родина мешкає в Авдіївці. Кілометра за три від цих окопів.

"У меня семья настроена в эту сторону и не потому что я здесь".

Тож солдат каже відступати йому нікуди. Потрібна перемога.

"Раз оно так уже получилось то кто-то же это должен делать, правильно?Будем надеяться на лучшее", - говорить Юрій, військовослужбовець збройних сил України.